Fotos enganosas de lanches de fast food

Recentemente, uma rede mundial de fast food lançou uma linha de hot dog nos Estados Unidos. A propaganda exibe um lanche bonito, vistoso e saboroso. Um consumidor atraído pela propaganda dos hot dogs se dirigiu até uma filial em Nova Iorque para provar o novo lanche, porém ao receber o produto não era absolutamente nada como o da foto. Aliás, muito pelo contrário, nem se parecia com um hot dog.

Esse caso ilustra um problema muito comum no século XXI, que é a propaganda enganosa das redes de fast food em relação a seus lanches e sobremesas, que geralmente não chegam nem perto do que mostra na imagem. Utilizando um editor de fotos online, os lanches ficam com aparência apetitosa, grandes e volumosos. Mas ao fazer o pedido no restaurante a decepção geralmente é bem grande, já que o que é recebido é um lanche desmontando, pequeno e pouco vistoso.